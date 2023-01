NXT: Kofi Kingston derrotó a Joe Gacy

Durante parte del programa de NXT de esta semana, Schism retó a The New Day por el Campeonato de Parejas NXT. Kofi Kingston y Xavier Woods se burlaron de ellos y, tras discutir sobre liderazgos, Joe Gacy dijo que puede derrotar al ex Campeón WWE para hacer de Schism un grupo más fuerte, por lo que Kingston aceptó el combate.

Fue así que Kingston y Gacy se enfrentaron más adelante esa misma noche, conde Joe se mostró superior gran parte del combate, pues uso su fuerza para mantener a su rival con los pies en la tierra.

Sin embargo, Kingson reaccionó con movimientos rápidos, aéreos y varias patadas, poniendo a Gacy en problemas. Pero el poderoso luchador consiguió reaccionar pronto, para dejar las cosas muy parejas.

Sin embargo, los integrantes de Schism aparecieron para distraer a Kofi, haciendo que Xavier Woods casi tuviera que intervenir; aunque Kingston mismo los dejó fuera de combate.

Al final, con una patada «trouble in paradise», dejó noqueado a Gacy para quedarse con la victoria.