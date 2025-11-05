NXT: Kelani Jordan venció a Tyra Mae Steele

En la más reciente edición de NXT, y en la cuarta lucha de la noche, vimos cómo la Campeona Knockouts TNA Wrestling, Kelani Jordan, lucahdora de NXT, se enfrentó en una buena lucha ante la ganadora de la temporada uno de WW LFG, Tyra Mae Steele.

► Momento clave de la lucha entre Kelani Jordan y Tyra Mae Steele en NXT

El final de la lucha llegó cuando Tyra arrojó a Jordan de cara contra la lona, esta reaccionó fcon un latigazo irlandés y la mandó de espaldas contra el esquinero. Tyra luego la atacó con una Zambullida Samoana y casi gana, pero Jordan reaccionó, se puso e pie y la arrojó duro contra la lona con un buen azotón. Finalmente, Jordan le cayó encima con su moonsault y logró obtener la victoria por cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

Tras la lucha, la figura de autoridad de TNA, Santino Marella, apareció en la pantalla grande y dijo que había escuchado la promo que había dado Kelani al inicio del show y que la pondrá a defender el título máximo de la división femenil de TNA cuando vayan a New York, en una triple amenaza ante Lei Ying Lee y Jordynne Grace.