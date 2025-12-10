NXT: Kelani Jordan sorprende a Jordynne Grace y se lleva la victoria

El ambiente estaba entre ambas luchadoras era tenso desde antes del combate pues ambas han mostrado que su rivalidad sigue vigente y ninguna estaba dispuesta a dejar que la otra se llevara el combate.

Kelani Jordan había sido clara en sus intenciones y no esperó a que Jordynne Grace terminara su entrada para atacarla sin miramientos. Ese inicio agresivo dejó claro que Jordan no buscaba sobrevivir al combate, sino usarlo como un atajo directo hacia la conversación titular.

Una vez dentro del ring, el árbitro dio inicio al duelo, y Grace respondió al ataque inicial con potencia pura: powerslams consecutivos, dominio en el esquinero y un control abrumador que parecía establecer el tono para el resto del enfrentamiento. Sin embargo, Jordan mostró resiliencia, esquivando una Vader Bomb y castigando sin piedad la rodilla izquierda previamente dañada de su rival.

La ofensiva de Kelani fue tan técnica como cruel, usando todo arriba y abajo del ring, los postes y las cuerdas para someter la pierna de Grace, que aun así logró reaccionar con su fuerza habitual, conectando un suplex que solo le dio un respiro momentáneo. Jordan recuperó terreno rápidamente y, en una de las secuencias decisivas, ejecutó un chop block en ringside antes de estrellar a su rival contra las escaleras metálicas.

Aunque Kelani intentó usar una silla, Grace fue más rápida, obligando a que el arma dañara las manos de su rival. Ese momento cambió la atmósfera, pero no la balanza: la intensidad creció cuando Jordynne sacó un spinebuster y un german suplex hold que parecían anunciar el final. Pero Kelani, astuta, llevó la acción otra vez al exterior.

► Momentos claves

El momento más decisivo llegó en ringside, cuando el árbitro intervino para retirar la silla. Esa distracción permitió a Kelani conectar una patada precisa que lanzó a Grace contra la barrera, destruyéndola en el proceso. Ese impacto dejó a “The Juggernaut” sin base para defenderse del 450 Splash final, convirtiéndolo en el punto definitivo del encuentro.

► ¿Qué pasará ahora?

Con este triunfo, Kelani Jordan se coloca firmemente en la conversación por oportunidades importantes dentro de su división. Su victoria no fue un golpe de suerte, sino el resultado de una estrategia bien ejecutada.

Para Jordynne Grace, la derrota no solo marca un alto en sus aspiraciones inmediatas, sino que evidencia una vulnerabilidad que sus próximas rivales seguramente intentarán explotar.