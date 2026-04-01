NXT: Keanu Carver, Jasper Troy y Josh Briggs en auténtica guerra

Jasper Troy enfrentó en un duelo de titanes a Keanu Carver, con Josh Briggs como encargado de impartir justicia en una lucha que rápidamente se salió de control.

El combate comenzó antes de la campana, con Carver atacando a Troy durante su entrada y llevándolo contra el poste y las escaleras metálicas. La agresividad marcó el ritmo desde el inicio, con ambos intercambiando castigo incluso antes de que el duelo fuera oficial.

Una vez en el ring, la tensión no disminuyó. Carver mantuvo su actitud desafiante, incluso encarando al propio Briggs, lo que interrumpió el desarrollo normal del combate. La acción volvió a trasladarse a ringside, donde la distracción jugó un papel importante.

Troy aprovechó un descuido de su rival para tomar ventaja, aplicando una powerbomb sobre la mesa de comentaristas antes de regresar la lucha al ring. Ahí continuó con ofensiva directa, buscando cerrar el combate con autoridad.

Sin embargo, la situación cambió cuando Briggs se negó a acelerar el conteo tras un intento de Troy, lo que derivó en un enfrentamiento entre ambos. La intervención del árbitro especial terminó alterando por completo el desenlace.

► Momento clave

El final llegó cuando Josh Briggs atacó a Jasper Troy con una big boot en medio de la discusión, lo que permitió a Keanu Carver aprovechar y conectar un running powerslam para conseguir la cuenta de tres.

¿Qué pasará?

Keanu Carver se llevó la victoria gracias a la intervención de Josh Briggs, pero este terminó por atacar a Carver, dejando en claro que la guerra entre los tres está lejos por terminar.