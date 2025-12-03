NXT: Josh Briggs impone su fuerza ante Tavion Heights

La tensión acumulada entre Josh Briggs y Tavion Height, quienes han estado enfrentándose afuera del ring, derivó en un enfrentamiento que no esperó ni la campana para estallar.

El duelo empezó con golpes en ringside, pero una vez que Josh Briggs llevó a su rival al interior del cuadrilátero, la acción tomó forma rápidamente. Tavion Heights reaccionó con fuerza tras el primer impacto y logró igualar el intercambio con suplexes y golpes certeros, incluso llevando la batalla a la zona de la barrera, donde el impacto arrancó una ovación del público. Briggs, sin embargo, logró recuperar la iniciativa centrando su castigo en el brazo derecho de Heights, estrategia que desarrolló a lo largo de varios minutos.

El dominio cambiante mantuvo al público atento mientras ambos buscaban terminar el encuentro. Briggs utilizó las cuerdas y los esquineros para dañar el brazo de Tavion, quien encontró una nueva reacción con dropkicks y un belly-to-belly que pareció definitivo.

► Momentos clave

El árbitro se distrajo al retirar una cadena que Josh intentó usar como arma, esto evitó un conteo a Favor de Heights. Ese instante abrió la puerta para que Briggs recuperara el control con una patada a la nuca seguida de un lariat que selló la victoria.

Josh Briggs is too much for @TavionHeights 😤 pic.twitter.com/iKgygsQA32 — The CW Sports (@TheCW_Sports) December 3, 2025

► ¿Qué pasará ahora?

Con esta victoria, Briggs consolida una postura más agresiva dentro de la división. Heights, pese a la derrota, mostró buenas cosas y no parece que vaya a quedar contento con la derrota controvertida.