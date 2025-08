En la primera lucha del NXT de esta noche, vimos cómo Blake Monroe perdió ante Kelani Jordan por cuenta de 10 fuera del ring, dado que «The Glamour» tuvo que salir corriendo porque fue perseguida por Jordynne Grace.

El combate comenzó con Kelani Jordan atacando de inmediato a Blake Monroe. Le aplicó una proyección de brazo seguida de unas patadas voladoras, luego le conectó una plancha cruzada y buscó desgastarla con una llave de sumisión. Sin embargo, Monroe la arrojó fuera del ring y le conectó unas patadas voladoras por debajo de la cuerda inferior.

Monroe regresó a Jordan al cuadrilátero justo cuando se mostraba a una persona misteriosa llegando al Performance Center. De inmediato, Monroe le aplicó un sling blade, pero Jordan respondió con un stunner y le aplicó un cangrejo. Monroe alcanzó la cuerda inferior para forzar la ruptura, pero Jordan voló desde la cuerda superior. Monroe entonces le propinó un cabezazo.

La música de Jordynne Grace sonó y esta apareció marchando hacia el ring. Monroe huyó rápidamente por una puerta lateral del recinto y se subió a un carro que la esperaba para escapar. El réferi inició la cuenta de diez, pero Monroe no pudo regresar, ya que el vehículo ya había partido.

SHE'S. HERE. @JordynneGrace just ran @BlakeMonroeWWE out of the building! 😱 pic.twitter.com/Kr6FV4JkB2

— WWE (@WWE) August 6, 2025