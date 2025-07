Joe Hendry y Tyriek Igwe comenzaron con una toma de réferi. Luego ingresaron DuPont y Santana, y High Ryze atacó en conjunto a Santana. Sin embargo, Santana se recuperó y derribó a Igwe, mientras que Hendry le aplicó un Fallaway Slam a DuPont. Igwe regresó y recibió castigo antes de que Santana diera el relevo a Hendry.

Hendry intentó un súplex vertical sobre Igwe, pero este lo bloqueó. Wes Lee distrajo al réferi y permitió que High Ryze atacara en equipo a Hendry. DuPont volvió al ring y estrelló a Hendry de cara contra el esquinero antes de ceder el relevo. Igwe intentó cargar a Hendry, pero Hendry se zafó y lo hizo chocar contra el esquinero.

Hendry le aplicó un DDT a Igwe. DuPont regresó y tiró a Santana de la ceja del ring, luego tacleó a Hendry, quien respondió con una cuenta que no prosperó. Igwe conectó un sentón, DuPont aplicó un Frog Splash e Igwe un moonsault, pero Hendry resistió el toque de espaldas.

DuPont aplicó un candado a la cabeza, pero Hendry resistió y le aplicó un súplex vertical a Igwe. Luego, Santana tomó el relevo y atacó con lazos al cuello, estrellando de cara a DuPont e Igwe contra la lona. Trick Williams apareció y atacó a Hendry en ringside. DuPont buscó embestir a Santana en la esquina, pero este lo esquivó y lo remató con el Spin The Block para conseguir la victoria.

Después del combate, Trick Williams sorprendió a Hendry con una patada giratoria. Aunque Hendry respondió con un golpe, Wes Lee lo atacó por la espalda. Luego, Lee golpeó a Santana mientras DuPont e Igwe inmovilizaban a Hendry, y Williams lo remató con el Trick Shot.

