NXT: Je’Von Evans venció a Saquon Shugars

Esta noche, en la quinta lucha de la velada y en el evento estelar de la ma´s reciente edición de NXT presentada por WWE, vimos cómo el joven, carismático y talentoso Je’Von Evans logró vencer a Saquon Shugars de DarkState en un gran combate.

► Momento clave de la victoria de Je’Von Evans ante Saquon Shugars

Evans se subió al esquinero, pero Saquion le movió las sogas y se dio en las partes nobles. Saquon luego atacó con un Burning Hammer Driver a Evans, pero este reaccionó y lo atacó con un cutter y luego, su cutter desde el esquinero. Evans luego le dio una patada giratoria y le conectó su plancha giratoria para caerle encima y obtener la victoria por cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

Je’Von Evans salió corriendo del ring antes de que DarkState lo atacara. No se sabe qué viene a futuro, pero, sin duda, obtener el Campeonato NXT no debe estar muy lejos para él.