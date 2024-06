NXT: Jazmyn Nyx venció a Thea Nail

En la más reciente edición de NXT, vimos una corta, pero interesante lucha, que dejó como ganadora a Jazmyn Nyx ante Thea Hail de la Chase U. La lucha comenzó con Nyx iniciando la acción, propinando una fuerte patada en el muslo de Hail y empujándola con fuerza.

Sin embargo, Hail respondió rápidamente con un empujón, para luego ejecutar un moonsault. A medida que avanzaba el combate, Hail apuntó estratégicamente al brazo de Nyx, aplicando una llave de sumisión para desgastarla antes de atraparla en un Fujiwara Arm Bar.

Nyx, mostrando resistencia, logró contraatacar con un intento de toque de espaldas para escapar, pero Hail se liberó.

Luego, Nyx lanzó una potente patada en el pecho de Hail, afirmándose en su dominio y continuando presionando su ventaja al estrellar a Hail contra la esquina y enviarla de cara al suelo. Sin embargo, Hail demostró su resistencia contraatacando con una patada bien colocada en la mandíbula de Nyx, continuando persistentemente su enfoque en el brazo.

Mientras tanto, Duke Hudson y Riley Osborne hicieron sentir su presencia, acercándose al ring a través de la multitud. A pesar de la distracción, Hail mantuvo su enfoque, ejecutando un azotón contra la lona para Nyx, seguido de un sentón. Al notar la presencia de Hudson y Osborne, Hail lanzó una serie de antebrazos a Nyx antes de intentar asegurar la victoria con el Kimura Lock.

Sin embargo, Nyx inteligentemente se liberó de la llave al atrapar al réferi entre ella y Hail, aprovechando la oportunidad para lanzar una devastadora Patada Pelé a Hail, asegurando la victoria por cuenta de tres.

