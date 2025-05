NXT: Jaida Parker venció, pero Thea Hail la atacó

En la más reciente edición de NXT, vimos una corta, pero interesante lucha entre Jaida Parker y Tatum Paxley. Ambas luchadoras comenzaron con un intercambio parejo y toma de réferi.

Tatum Paxley tomó la delantera al aplicar un rompe espinas dorsal doble sobre Lola Vice, pero esta respondió con varios golpes de hombro al abdomen y su característico ataque de cadera. Paxley recuperó terreno al hacer rebotar la cabeza de Vice contra su rodilla, luego la castigó con un par de codazos hacia atrás y una patada enzuigiri.

En un giro sorpresivo, Vice tomó la muñeca de Gigi Dolin que Paxley llevaba consigo y la lanzó al ring. Al verla, Paxley se quebró emocionalmente y comenzó a llorar. Vice aprovechó la distracción y la sorprendió con otro ataque de cadera, esta vez definitivo, para llevarse la victoria. Después del combate, Thea Hail apareció de la nada y atacó a Lola Vice.

MESSAGE. SENT. @theahail_wwe is not backing down from @Jaida_Parkerwwe! 👊#WWENXT pic.twitter.com/WoAHxU0rGZ

— WWE (@WWE) May 28, 2025