NXT: Jaida Parker venció a Tatum Paxley

En la segunda lucha de NXT de esta noche, vimos cómo Jaida Parker venció a Tatum Paxley en una buena e interesante lucha femenil.

El combate comenzó con ambas luchadoras en un forcejeo inicial y toma de réferi. Paxley tomó la delantera aplicando una proyección, jalando a Parker del cabello, seguido de una Frog Splash y un intento de toque de espaldas que Parker logró evitar.

Paxley continuó con su ofensiva al conectar unas patadas voladoras y una plancha cruzada desde el esquinero. Sin embargo, Parker reaccionó y colocó a Paxley en la esquina para golpearla con un ataque con la cadera, un Hit Attack. En ese momento, se vio a Lola Vice observando la acción desde backstage.

Paxley respondió enviando la cabeza de Parker contra su rodilla, seguido de varios codazos hacia atrás y una patada enzuigiri. A pesar de esto, cuando Paxley intentó una nueva cuenta, Parker logró salirse y contraatacar con varios Hip Attacks, asegurando así la victoria por toque de espaldas.

