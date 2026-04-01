NXT: Jaida Parker se impone a Kelani Jordan

Jaida Parker se enfrentó a Kelani Jordan en una lucha donde ambas buscaron imponer su estilo, además de intentar dejar claropor una vez por todas quien es la mejor.

Jordan tomó la iniciativa al inicio, utilizando su rapidez para esquivar los ataques de Parker y responder con ofensiva directa, incluso llevando la acción fuera del ring para castigarla contra las escaleras metálicas.

Kelani mantuvo el control durante varios minutos, combinando ataques y castigo al cuerpo de su rival, además de intentar someterla con llaves que frenaron el ritmo del combate. Sin embargo, Parker logró resistir y comenzar a responder.

Jaida fue equilibrando la lucha con ataques más contundentes, utilizando su fuerza para neutralizar a Jordan y recuperar terreno. El intercambio se volvió más parejo, con ambas encontrando momentos de dominio.

En la recta final, Jordan estuvo cerca de la victoria tras conectar un frog splash, pero no fue suficiente. Parker reaccionó a tiempo para evitar el remate de su rival y retomar el control del combate.

► Momento clave

El final llegó cuando Jaida Parker ejecutó un superplex invertido seguido de su combinación final con el Hipnotic y una Liger Bomb, asegurando la cuenta de tres sobre Kelani Jordan.

► ¿Qué pasará?

La victoria posiciona a Jaida Parker como una competidora a seguir dentro de la división, pues finalmene pudo dejar fuera acción a Kelani, por lo que podrá enfocarse en otros retos.