NXT: Jacy Jayne venció a Wren Sinclair

por
Kendal Grey y Wren Sinclair en WWE NXT 30 diciembre 2025

En la más reciente edición de NXT, la última del 2025, vimos cómo Jacy Jayne logró vencer a Wren Sinclair en una lucha en donde no estaba en juego el Campeonato Femenil NXT. Sin embargo, lo más interesante vino después, cuando Kendal Grey ayudó a Wren de una paliza que recibía y fue ella quien levantó el título máximo de la división femenil de NXT.

► Momento clave

El final de la lucha llegó cuando Wren logró conectar a su rival con un cattle mutilation y luego, en una Fujiwara Armbar para castigarle el brazo, pero Jacy logró hacer una rodada a espaldas y casi gana la lucha. Wren también hizo una rodada a espaldas tras evitar un rodillazo volador de Jacy, quien luego le conectó a Wren un codazo giratorio para ganar.

► ¿Y ahora qué?

Tras la contienda, Jacy Jayne, Fallon Henley y Lainey Reid le dieron una paliza a Wren Sinclair hasta que Kendal Grey apareció para sacarla y levantó el Campeonato Femenil NXT, así que seguramente se lo quiere quitar en este 2026 a Jacy Jayne.

Kendal Grey y Wren Sinclair en WWE NXT 30 diciembre 2025
X.com/WilliamLuchas - Redactor, editor, columnista y coberturas desde 2010

