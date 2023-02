NXT: Jacy Jayne fue atacada por Gigi Dolin

En el duelo femenil de la noche, Jacy Jayne se enfrentó a Indi Hartwell, donde las dos luchadoras se vieron demasiado violentas y furiosas, buscando eliminar a su rival con toda su fuerza.

Jacy buscó derrotar a la espigada luchadora con un ataque al cuello que duró un par de minutos, hasta que Indi reaccionó con un fuerte azotón, para conseguir el control del encuentro.

Pero justo cuando Jayne estaba por rematar a Hartwell, Gigi Dolin llegó para golpear a su ex amiga, para vengarse de la traición que sufrió, tras haber sido aliadas por mucho tiempo.

GIGI DOLIN IS BACK!!!@gigidolin_wwe is unleashed and is taking out @jacyjaynewwe 😱😱😱#WWENXT pic.twitter.com/31PgwvNRdw

— WWE (@WWE) February 22, 2023