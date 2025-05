NXT: Jacy Jayne destrona a Stephanie Vaquer

Hay sorpresa total en NXT. De manera bastante inesperada, la luchadora chilena «La Primera» Stephanie Vaquer, perdió el Campeonato Femenil NXT, que estuvo en su poder durante 78 días, tras quitarle el título a Giulia en el especial NXT Roadblock 2025, el pasado 11 de marzo.

Ambas luchadoras se atacaron sin perder tiempo. Jacy Jayne tomó la delantera, pero Stephanie Vaquer la sorprendió con una rodada a espaldas que casi le da la victoria. Jayne logró zafarse de la llave favorita de Booker T y evitó una meteora de Vaquer, justo cuando Chik Tormenta y Dalys la Caribeña aparecieron en la ceja del ring. Jayne intentó aprovechar la distracción con una rodada a espaldas, pero solo logró una cuenta de dos. Vaquer reaccionó con un 619 que por poco le daba la victoria.

Jayne invirtió un sunset flip en una patada al pecho, pero Vaquer le respondió con un codazo desde la segunda cuerda con impulso desde afuera del ring. Jayne retomó el control con un slingblade, aunque Vaquer volvió a castigarla con dos rompe espinas dorsales. Jayne encontró un respiro al impactar a Vaquer con un destroza caras contra la lona, pero la chilena respondió con un Sole Food y después la abofeteó con las botas en la cara para luego aplicarle una meteora, aunque Jayne volvió a resistir la cuenta.

Jayne sorprendió a Vaquer con un rodillazo al rostro que casi le da la victoria. Vaquer retomó el control con su dragon screw en la esquina, pero fue derribada en la ceja del ring por Jayne. Vaquer la levantó en posición de silla eléctrica y le aplicó un Snake Eyes contra la ceja del cuadrilátero, para después lanzarla contra las escaleras metálicas. Luego la castigó con una combinación creativa de Implant Buster seguido de un Codebreaker.

Fallon Henley subió a la ceja del ring, pero Jayne la golpeó accidentalmente. Jazmyn Nyx intentó calmar la situación, pero tanto Henley como Jayne la empujaron. Vaquer aprovechó el momento y voló desde la tercera cuerda para lanzarse sobre Jayne y Henley. Nyx abandonó a sus compañeras y se fue hacia el vestidor. Vaquer conectó un supléx y luego le aplicó la llave favorita de Booker T: un empuje pélvico contra la lona.

