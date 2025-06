NXT: Izzi Dame sorprendió a Zaria

En la más reciente edición de NXT, y en la cuarta lucha de la noche, vimos cómo Izzi Dame, de The Culling, sorprendió y se llevó una inesperada victoria ante la poderosa Zaria para clasificar a la lucha fatal de cuatro esquinas de la próxima semana, de donde saldrá la retadora de Jacy Jayne a una lucha por el Campeonato Femenil NXT en el evento premium WWE Evolution 2 2025.

La lucha comenzó con Izzi Dame derribando a ZARIA y conectándole una Yakuza Kick. ZARIA respondió con golpes de derecha e izquierda, y ambas intercambiaron derechazos en el centro del ring. ZARIA logró conectar una Pump Kick seguida de un supléx para una cuenta de dos. Luego intentó un paquetito, pero nuevamente Dame se libró a la cuenta de dos.

Dame retomó el control con un rodillazo al abdomen y después la estrelló contra el esquinero. ZARIA se subió a la tercera cuerda y le aplicó una Half Nelson colgante, seguida de un lazo desde lo alto para una cuenta cercana.

Dame mandó a ZARIA de cara contra el esquinero y luego le aplicó un Codebreaker desde la tercera cuerda. Después atacó con una ráfaga de golpes y otra Yakuza Kick, logrando una cuenta de dos tras una plancha. Dame conectó un Chokeslam, pero ZARIA volvió a resistir.

ZARIA envió a Dame a la ceja del ring y la estrelló contra la lona para luego atacarla con varios lazos y otra Pump Kick, seguida de un suplex alemán. En ese momento apareció Tatum Paxley y abrazó a Sol Ruca. La distracción permitió que Dame aprovechara el momento para aplicarle un Sky High a ZARIA y llevarse la victoria. Después del combate, Tatum Paxley se sentó junto a la barricada con una expresión de angustia.

Oh no @TatumPaxley…@ZariaWWE_ took her eyes off the prize, and @izzi_wwe gets the win! 😱#WWENXT pic.twitter.com/0eAL1x6bBb

— WWE (@WWE) June 18, 2025