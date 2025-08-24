Esta noche, en la segunda lucha de la noche, vimos cómo Hank Walker y Tank Ledger perdieron el Campeonato de Parejas NXT ante Dion Lennox y Osiris Griffin, de DarkState. El combate arrancó con Saquon Shugars dando señales y Lennox atacando a Hank por la espalda.

Hank reaccionó enviando a Lennox a la esquina y castigándolo con puñetazos, mientras Tank entraba para colaborar con un splash y un golpe de hombro. Lennox y Osiris tomaron el control con codazos, slams y trabajo en equipo, aunque Hank y Tank respondieron golpeando a Cutler y Saquon en ringside y lanzando a Lennox y Osiris por la cuerda superior con topes suicidas simultáneos.

► Así fue la victoria de Dion Lennox y Osiris Griffin en NXT Heatwave

La acción siguió intensa: Hank conectó bulldog y cross body, Lennox y Osiris castigaron con Irish whips, candados al cuello y powerslams, mientras Tank ejecutaba codazos, doble cross body y Bubba Bombs, y Hank sobrevivía a constantes castigos, incluidos envíos al poste y spinebusters.

En los momentos finales, Tank y Hank prepararon un doble superplex y el Malachi Crunch, conectando maniobras sobre todos sus rivales, pero la intervención de James permitió que Lennox ejecutara un Doomsday Device para quedarse con la victoria tras un combate brutal y muy físico.