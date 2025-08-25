NXT Heatwave: Chelsea Green y Ethan Page vencedores

Esta noche, en el especial de WWE y NXT denominado NXT Heatwave 2025, vimos cómo la talentosa y siempre hermosa, Chelsea Green, hizo equipo con el Campeón Norteamericano NXT, «All Ego» Ethan Page, para vencer a la ganadora de la temporada número uno de WWE LFG, Tyra Mae Steele y Tavion Heights.

El combate comenzó con Tyra y Green, quien evitó entrar en acción hasta que falló una patada por la espalda. Tyra respondió con un Gator Roll modificado y un bow and arrow, un arco y flecha.

► Así fue la gran victoria de Chelsea Green y Ethan Page en NXT Heatwave 2025

Más tarde, Tavion envió a Page contra las rodillas de Green y enganchó su pierna para arrojarla de cara contra la lona, y después ambos lanzaron a sus rivales al piso desde la ceja del ring.

Page tomó el micrófono y anunció que no les darían ciudadanía antes de entrar al combate contra Tavion. Page conectó rodillazos y golpes, intercambió puñetazos con Tavion y lo castigó con un suplex para una cuenta cercana a tres.

Aplicó un candado invertido al cuello, pero Tavion se liberó con codazos y respondió con un lazo al cuello. Ambos chocaron cabezas, y cuando Tavion buscó el relevo, Green derribó a Tyra desde el filo del ring. Page aprovechó para conectar un destroza caras para casi ganar.

Green ingresó, pero su bofetada fue bloqueada. Tyra entró con una spear, un derribe a doble pierna y catapultó a Green contra Page en la orilla. Green se recuperó y atacó con unas rodillas a la espalda, además de azotar la cabeza de Tyra contra la lona. Ambas fallaron lazos al cuello y chocaron con planchas cruzadas simultáneas, quedando tendidas en la lona.

Tavion tomó el relevo y atacó con lazos al cuello, un supléx y un Jackhammer para una cuenta en dos segundos. Green intervino con una rodilla en la espalda y Page remató con una patada; juntos derribaron a Tavion con botazos a la cabeza al mismo tiempo.

Tyra volvió con fuerza: aplicó un gutwrench supléx a Page, luego encadenó varios lazos al cuello y un rompe espinas dorsal sobre Green. Intentó un supléx alemán a Page mientras Alba distraía al réferi.

Aun así, Tyra ejecutó el supléx, aunque Page alcanzó a lanzar a Alba con un fallaway slam. De inmediato, Tyra atrapó a Page en un ankle lock, pero en el caos Tavion y Page terminaron peleando en ringside. Alba sorprendió con una superkick a Tyra, y Green cerró el combate aplicando el UnprettiHer para llevarse la victoria.

https://twitter.com/WWE/status/1959780462483710087