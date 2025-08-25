NXT Heatwave: Blake Monroe venció a Jordynne Grace

Esta noche, en la cuarta lucha del especial de WWE y NXT denominado NXT Heatwave, vimos cómo Blake Monroe, la antes conocida como Mariah May, logró vencer a Jordynne Grace en una muy buena lucha femenil. El combate inició con Blake abofeteando a Grace e intentando abandonar el ring, pero Grace la detuvo.

Blake trató de esconderse entre los comentaristas, hasta que ambas corrieron alrededor del cuadrilátero. Grace conectó un Thesz Press con varios golpes, respondió a los puñetazos de Blake con más golpes y una bofetada, y luego aplicó un gutwrench supléx. Blake lanzó otro golpe, pero Grace respondió con un supléx tipo Stretch Muffler.

► Así fue la victoria de Blake Monroe en NXT

Ambas se fueron a la zona de ringside, donde Grace conectó más golpes y un fallaway slam sobre el suelo. Grace cargó a Blake hacia los escalones, aunque Blake logró ponerse en pie y la estrelló contra los escalones. Luego castigó con patadas al codo de Grace, manteniendo la ofensiva con más castigo sobre el brazo al regresar al ring.

Blake consiguió un arm wringer y una cuenta cercana a tres, seguido de unas patadas voladoras contra las cuerdas. Afuera del ring, estrelló el brazo de Grace repetidamente contra el poste metálico. De vuelta al cuadrilátero, intentó una palanca al brazo desde la posición de un full nelson, pero Grace entrelazó sus manos y respondió con una rodada a espaldas para casi ganar.

Blake regresó con una patada al brazo y lo enredó en las cuerdas, aunque terminó recibiendo un botazo y una patada de Grace. Grace aplicó un lazo al cuello corto tras un latigazo irlandés y luego un codazo giratorio, un rompe espinas dorsal y un Jackhammer para una cuenta cercana a tres.

Blake volvió al ataque con patadas al brazo, pero Grace contestó con un supléx alemán. Intentó una rodada a espaldas, pero Blake lo revirtió en un face plant seguido de un candado al brazo. Grace resistió con un crucifijo para casi obtener la victoria, pero Blake la derribó con una rodilla para otro conteo en dos segundos. Grace bloqueó un butterfly supléx con un azotón de espaldas contra la lona y más tarde la levantó en sus hombros para un supléx, logrando otra cuenta cercana.

Blake la frenó con dos cabezazos, un rodillazo en carrera y un supléx estilo Saito para casi ganar. Sumó otro supléx y varias patadas en la esquina, colocando a Grace en lo alto del esquinero.

Grace evitó una huracarrana y aplicó un powerbomb desde lo alto para casi la cuenta de tres. Blake sorprendió con una zancadilla arrojando a su rival luego hacia el esquinero sin protección, pero Grace logró frenar antes de impactar. Entonces, Blake la castigó con un curb stomp que sí la estrelló contra la esquina expuesta y remató con un DDT para quedarse con la victoria.