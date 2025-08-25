NXT Heatwave: Ash By Elegance, NUEVA Campeona TNA

Esta noche, en la tercera lucha del especial NXT Heatwave, vimos cómo Jacy Jane perdió el Campeonato Knockouts TNA Wrestling ante Ash By Elegance, antes conocida como Dana Brooke, en donde también luchó Masha Slamovich en una lucha de triple amenaza.

El combate comenzó con Ash y Masha golpeándose salvajemente mientras Jacy intentaba mediar, solo para ser derribada. La acción inicial tuvo varias rondas de rodadas a espaldas, golpes y tope suicidas, incluyendo maniobras sobre Nyx y Fallon en ringside.

► Así fue como Ash By Elegance ganó el Campeonato Knockouts TNA Wrestling en NXT Heatwave

Masha dominó con supléx, patadas y lazos al cuello, mientras Ash y Jacy respondían con desnucadoras, codazos y powerslams, dejando el ring lleno de caos constante.

La lucha siguió con intercambios brutales de patadas voladoras, Death Valley Driver, moonsaults fallidos y superplexes bloqueados. Hubo momentos de doble castigo con bala de cañón, crossbodies y Meteoras, mientras los árbitros mandaban a Nyx y Fallon a la parte trasera. Casi todas las cuentas rozaron el tres, mostrando lo intenso y físico del enfrentamiento.

En los momentos finales, Ash ejecutó rodilla, tornado DDT, moonsault y finalmente un Rarified Air sobre Masha, asegurando la victoria tras un combate lleno de golpes salvajes, movimientos aéreos y resistencia extrema de las tres competidoras.