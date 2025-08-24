NXT HEATWAVE 2025 | Resultados en vivo | Oba Femi vs. Je’Von Evans

por
Cobertura y resultados NXT HEATWAVE 2025 | Oba Femi vs. Je'Von Evans

NXT HEATWAVE 2025 .— En Stand & Deliver, Oba Femi superó a Je’Von Evans y Trick Williams para retener el Campeonato NXT. Tras esa derrota, Evans recibió un consejo del Undertaker: ‘¡Debes ir por el perro más grande!’, y eso lo impulsó a buscar a Femi, lo cual, de pasó, desencadenó una rivalidad con Trick Williams, quien también aspiraba al título de NXT para ser doble campeón. La Gerente General, Ava, programó una lucha entre Evans y Williams para definir al retador oficial. Evans venció y ganó el derecho de enfrentar a Oba Femi por el Campeonato de NXT, la cual encabezará este evento. ¿Quién saldrá del ring con el título? La acción de NXT se emite desde el Lowell Memorial Auditorium, en Lowell, Massachusetts.

El cartel de WWE Heatwave 2025 es:

