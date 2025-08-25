En la más reciente edición del especial de WWE y NXT, denominado NXT Heatwave 2025, vimos cómo Oba Femi logró retener el Campeonato NXT ante Je’Von Evans en una gran lucha. El combate arrancó con Evans esquivando un golpe y conectando uno propio, aunque Oba respondió con una derribada de pierna y una tacleada de hombro.

Evans intentó un candado a la cintura para un suplex alemán, pero no pudo levantar a su rival. Tras varios machetazos al pecho de ida y vuelta, Oba buscó un powerbomb que Evans logró evitar. Oba castigó con tacleadas de hombro, una yegüita y una patada a la espalda, además de lanzarlo con fuerza contra las esquinas.

► Así fue como Oba Femi retuvo el Campeonato NXT en NXT Heatwave 2025

Evans reaccionó con un una plancha cruzada, pero fue atrapado y estrellado en las cuerdas. Conectó después una superkick y un thrust kick para una cuenta en dos segundos, además de un doble pisotón y una corbata.

En un intento de tope suicida, Oba lo atrapó por el cuello y lo lanzó de vuelta al ring. Acto seguido, lo levantó por encima de la cabeza y lo dejó caer en un gutbuster para otra cuenta cercana a tres.

Oba dominó con castigos al torso, rompe espinas dorsal, quebradora de espaldas y un chokeslam que casi le dieron la victoria. Evans resistió, respondió con un lazo al cuelo y una rebound round kick, además de un DDT seguido de un frog splash, aunque se resintió de la rodilla en la caída. Pese a ello, aplicó otro frog splash que apenas alcanzó para dos segundos.

En la recta final, Evans sorprendió con un suplex alemán, pero Oba se levantó de inmediato y lo derribó con un lazo al cuello y uppercuts en la esquina. Evans contraatacó con un cutter y un cutter tras saltar en el esquinero, que parecieron darle la victoria; sin embargo, el réferi original notó que el pie de Oba estaba bajo la cuerda y reinició el combate. Enseguida Evans falló un splash giratorio desde lo alto y Oba lo lanzó desde el ring hasta atravesar la mesa de comentaristas. Lo devolvió a la lona y lo remató con un brutal powerbomb para quedarse con la victoria.

Tras el combate, mientras mostraban repeticiones, Ricky Saints apareció para encarar a Oba Femi, cerrando el show con ambos frente a frente.