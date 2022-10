NXT tendría un especial el mismo día de ROH Final Battle 2022

Los seguidores de Ring of Honor se congratularon esta semana con el anuncio de que la empresa ahora al mando de Tony Khan tendrá nuevo evento de pago por visión antes de que concluya 2022. Durante la defensa de Chris Jericho del máximo cetro de ROH ante Dalton Castle, supimos que habrá nueva entrega de Final Battle para el 10 de diciembre.

Y nos llamó la atención el horario inusual anunciado para el show: 3 PM ET; se dice que motivado por la realización ese mismo día de UFC 282 a las 6 PM ET, en una estrategia que es de suponer beneficie al seguimiento del PPV.

Y quizás, pese a evitar la competencia con UFC 282, ROH tenga que vérselas con WWE. Porque en las últimas horas, Fightful informa de la fecha del siguiente especial de NXT tras Halloween Havoc. Y sí, habrán adivinado que se trata del 10 de diciembre. Ayer, mi compañero de SUPERLUCHAS William Beltrán recogió la noticia del registro por parte de WWE del término «NXT Deadline», y se cree que este sería el título de dicho especial.

La cosa se complica cuando volvemos a apuntar que UFC 282 también ha escogido el 10 de diciembre como jornada. WWE podría entonces seguir el mismo procedimiento que ROH y situar el presumible NXT Deadline horas antes de la cita de MMA en pos de no coincidir bajo la misma franja.

Duelo por la audiencia que se daría después de una «Tuesday Night War» esta misma semana entre el show televisivo de NXT y AEW Dynamite, y que se saldó con victoria para la casa Élite. Si bien, en caso de producirse un choque directo ROH Final Battle vs. NXT Deadline, la pugna estaría adscrita al formato de PPV.

