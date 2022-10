NXT hará más especiales fuera del Performance Center, según Shawn Michaels

Si hablamos del ámbito televisivo, NXT no ha sido nunca una marca itinerante como Raw y SmackDown, pues la casi totalidad de sus episodios se han desarrollado al amparo de alguno de sus fortines a lo largo del tiempo; primeramente la Full Sail University y luego el Performance Center de WWE, ambos en Florida.

Aunque esa dinámica vivía una puntual disrupción con cada TakeOver, citas imperdibles para todo seguidor de NXT y ciertamente para todo amante de la buena lucha libre. Estos especiales se celebraban 24 horas antes sobre la misma sede (que no recinto) de los grandes eventos de pago por visión del elenco principal de WWE y debido a su citada calidad, solían robarse el fin de semana.

Mucho ha sucedido durante la era Covid, y hoy, ya sin el término TakeOver, el Performance Center de McMahonlandia acoge sin excepción todos los shows de NXT que se emiten, incluidos los especiales, caso, por ejemplo, del siguiente, Halloween Havoc. Sólo Stand & Deliver, el pasado abril, salió de los muros del particular centro de entrenamiento para recalar en Texas, misma sede de WrestleMania 38.

Y a cinco días de NXT Halloween Havoc 2022, Shawn Michaels fue preguntado por Scott Fishman de TV Insider acerca de si hay previsiones de que estas citas de la tercera marca se celebren en arenas al uso. HBK apeló a un punto crucial para el aprendizaje de los talentos.

Are you ready for the Havoc?



Don't miss #HalloweenHavoc this Saturday at 8 ET/5 PT streaming on @peacock in the U.S. and @WWENetwork everywhere else. pic.twitter.com/pyAjvoZDUH