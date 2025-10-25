NXT HALLOWEEN HAVOC 2025 .— Ricky Saints conquistó el Campeonato NXT en No Mercy, y ahora debe demostrar que su coronación no fue una sorpresa pasajera. Saints fue el capitán del Equipo NXT en NXT vs. TNA Showdown. Durante esa lucha, Trick Williams abandonó al equipo, lo que provocó la derrota de Saints y compañía, así que éste desafió a Williams a una lucha en Halloween Havoc. Williams aceptó, pero también atacó traicioneramente a Saints tras bambalinas. Williams llega con un historial sólido, pues ha sido tanto Campeón NXT como Campeón Mundial TNA, y está decidido a hacer que el reinado de Saints sea efímero. La acción de NXT se emite desde el Findlay Toyota Center, en Prescott Valley, Arizona.

El cartel de NXT Halloween Havoc 2025 es:

NXT Halloween Havoc 2025