NXT Halloween Havoc 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

WWE NXT presenta este sábado 25 de octubre de 2025 el evento Halloween Havoc, a realizarse en el Findlay Toyota Center, en Prescott Valley, Arizona. En México, el evento podrá verse desde las 18:00 horas a través de Netflix.

► Cartelera NXT Halloween Havoc

► ¿Dónde ver NXT Halloween Havoc  en vivo?

Fecha: Sábado 25 de octubre de 2025.
Horario (referencia): 17:00 hrs — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Findlay Toyota Center, Prescott Valley, Arizona

Región / Ciudad Hora local Plataforma / cómo verlo
México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 17:00 Netflix (LATAM / según disponibilidad)
Estados Unidos — Nacional (ET/CT/PT) 19:00 ET / 18:00 CT / 16:00 PT Peacock (en EE.UU.)
Canadá — Toronto / Montreal (ET) 19:00 Netflix (o canal local según región)
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 17:00 Netflix (LATAM)
Panamá 18:00 Netflix (LATAM)
Puerto Rico, República Dominicana 19:00 Netflix / consultar proveedor local
Colombia, Perú, Ecuador 18:00 Netflix (LATAM)
Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción) 19:00 Netflix (LATAM)
Chile (Santiago) 20:00 Netflix (LATAM)
Argentina, Uruguay, Paraguay 20:00 Netflix (LATAM)
Brasil (Brasília) 20:00 Netflix (LATAM)
Reino Unido — Londres (BST) 00:00 (día siguiente) Netflix (Reino Unido) — confirmar disponibilidad
España peninsular (Madrid), Francia, Alemania, Italia 01:00 (día siguiente) Netflix (España) — confirmar disponibilidad
Islas Canarias (Tenerife, Gran Canaria) 00:00 (día siguiente) Netflix
India (Nueva Delhi) 04:30 (día siguiente) Netflix (si está disponible) / consultar proveedor local
Filipinas (Manila) 07:00 (día siguiente) Netflix (si aplica) / consultar proveedor local
Japón (Tokio) 08:00 (día siguiente) Consultar proveedor local / Netflix en algunos territorios
Australia — Sídney / Melbourne 09:00 (día siguiente) Consultar proveedor local / Netflix (si aplica)
Nueva Zelanda — Auckland 11:00 (día siguiente) Consultar proveedor local
