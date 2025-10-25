NXT Halloween Havoc 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

WWE NXT presenta este sábado 25 de octubre de 2025 el evento Halloween Havoc, a realizarse en el Findlay Toyota Center, en Prescott Valley, Arizona. En México, el evento podrá verse desde las 18:00 horas a través de Netflix.
► Cartelera NXT Halloween Havoc
- CAMPEONATO NXT: Ricky Saints (c) vs. Trick Williams.
- CAMPEONATO FEMENIL NXT: Jacy Jayne (c) vs. Tatum Paxley.
- CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT, LUCHA DE DÍA DE MUERTOS: Ethan Page (c) vs. Hijo de Dr. Wagner Jr..
- CAMPEONATO DE PAREJAS NXT, BROKEN RULES MATCH: The Broken Hardys (Brother Nero y ‘Broken’ Matt Hardy) (c) vs. DarkState (Dion Lennox, Cutler James, Saquon Shugars, y/o Osiris Griffin).
- CAMPEONATO NORTEAMERICANO FEMENIL NXT: Zaria (c) vs. Blake Monroe.
- Mr. Iguana y La Parka vs. Je’Von Evans y Leon Slater.
► ¿Dónde ver NXT Halloween Havoc en vivo?
Fecha: Sábado 25 de octubre de 2025.
Horario (referencia): 17:00 hrs — Hora del Centro (Ciudad de México).
Sede: Findlay Toyota Center, Prescott Valley, Arizona
|Región / Ciudad
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey
|17:00
|Netflix (LATAM / según disponibilidad)
|Estados Unidos — Nacional (ET/CT/PT)
|19:00 ET / 18:00 CT / 16:00 PT
|Peacock (en EE.UU.)
|Canadá — Toronto / Montreal (ET)
|19:00
|Netflix (o canal local según región)
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|17:00
|Netflix (LATAM)
|Panamá
|18:00
|Netflix (LATAM)
|Puerto Rico, República Dominicana
|19:00
|Netflix / consultar proveedor local
|Colombia, Perú, Ecuador
|18:00
|Netflix (LATAM)
|Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción)
|19:00
|Netflix (LATAM)
|Chile (Santiago)
|20:00
|Netflix (LATAM)
|Argentina, Uruguay, Paraguay
|20:00
|Netflix (LATAM)
|Brasil (Brasília)
|20:00
|Netflix (LATAM)
|Reino Unido — Londres (BST)
|00:00 (día siguiente)
|Netflix (Reino Unido) — confirmar disponibilidad
|España peninsular (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|01:00 (día siguiente)
|Netflix (España) — confirmar disponibilidad
|Islas Canarias (Tenerife, Gran Canaria)
|00:00 (día siguiente)
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|04:30 (día siguiente)
|Netflix (si está disponible) / consultar proveedor local
|Filipinas (Manila)
|07:00 (día siguiente)
|Netflix (si aplica) / consultar proveedor local
|Japón (Tokio)
|08:00 (día siguiente)
|Consultar proveedor local / Netflix en algunos territorios
|Australia — Sídney / Melbourne
|09:00 (día siguiente)
|Consultar proveedor local / Netflix (si aplica)
|Nueva Zelanda — Auckland
|11:00 (día siguiente)
|Consultar proveedor local