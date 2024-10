NXT HALLOWEEN HAVOC 2024 .— En el pasado evento NXT Heatwave, Ethan Page logró convertirse en Campeón NXT. Sin embargo, Trick Williams no se quedó de brazos cruzados y, con CM Punk como réferi especial en el debut de NXT en CW, logró recuperar el título. Page culpó a Punk por su derrota y exigió otra oportunidad. Esto llevó a la Gerente General de NXT, Ava, a organizar una triple amenaza entre Page, Wes Lee y Je’Von Evans para definir al retador oficial de Williams en Halloween Havoc. Finalmente, Page se impuso, y al girar la rueda ‘Spin the Wheel, Make the Deal’, se definió que la modalidad de la lucha será nada menos que Devil’s Playground… ¡Prepárense para una velada de terror! La acción de NXT se emite desde el Giant Center, en Hershey, Pennsylvania.

