En la más reciente edición de NXT, el Campeón NXT, Oba Femi, habló sobre su próximo combate de triple amenaza ante Austin Theory y Grayson Waller por el título en Vengeance Day 2025. Femi comentó que, aunque técnicamente era un combate de triple amenaza, en la práctica sería una lucha en desventaja 2 contra 1, pero planteó qué pasaría después de que lo eliminen, ya que solo hay un título en juego.

La música de A-Town Down Under sonó y Waller hizo su entrada. Waller acusó a Femi de intentar enfrentarlo con Theory. Theory, por su parte, comentó que Waller no había recibido el reconocimiento que merecía en NXT por sus saltos desde escaleras, a diferencia de Carmelo Hayes, Tony D’Angelo y Bron Breakker. Theory dijo que Waller había dado forma a NXT tal como es hoy y prometió ayudarlo a convertirse en Campeón NXT el sábado.

► Así fue el ataque de A-Town Down sobre Oba Femi en NXT

Waller se mostró algo molesto por el comentario y afirmó que él sería quien se coronaría Campeón NXT por sí solo. Femi preguntó cómo planeaban que ambos se convirtieran en campeones. Waller aseguró que haría lo que fuera necesario para ganar el campeonato, y Theory le preguntó qué significaba eso exactamente.

Theory se jactó de haber sido Campeón de los Estados Unidos WWE, mientras Waller le recordó que él también había hecho historia al ganar el Campeonato de Parejas WWE en WrestleMania 40. La discusión entre ambos continuó hasta que enfocaron su atención en Femi y comenzaron a planear qué armas utilizarían contra él.

A-Town Down Under atacó a Femi y le aplicaron codazos voaldores al pecho y la espalda. Theory ejecutó el A-Town Down sobre Femi, seguido de un stunner de Waller. Waller tomó el Campeonato NXT y lo observó detenidamente, pero Theory se lo arrebató para hacer lo mismo. Finalmente, Theory colocó el título sobre el pecho de Femi y, junto a Waller, se quedó en pie sobre él, imponiéndose con autoridad.