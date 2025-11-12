NXT: Gran victoria de Tavion Heights sobre Josh Briggs

En la más reciente edición de NXT, vimos una gran victoria de Tavion Heights ante su archienemigo, Josh Briggs, en una muy buena e interesante lucha.

► Momento clave de la lucha entre Tavion Heights y Josh Briggs en NXT

Ambos se dieron con todo, con patadas voladoras, con planchas cruzadas. El final llegó cuando Josh intentó hacerle una dormilona a su rival, pero Tavion le dio puñetazos y golpes con el antebrazo, luego, logró una cuenta en dos segundos. Tavion conectó un lazo al cuello y dos slingblade, pero Josh le dio dos botazas a la cara, sin embargo, Josh falló una tercera patada y quedó colgando en las sogas, por lo que Tavion aprovechó para aplicarle un súplex y llevarse la victoria.

► ¿Y ahora qué?

Pues estos llevan meses en una intensa rivalidad, así que falta ver qué ocurra, si finalizamos la rivalidad este año, o continúa para el 2026.