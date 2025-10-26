NXT Gold Rush 2025 pondrá en juego campeonatos de AAA, TNA y EVOLVE

WWE prepara NXT Gold Rush, un evento de dos noches que reunirá a luchadores de NXT, TNA, AAA y EVOLVE, con múltiples campeonatos en juego y combates inéditos para los fanáticos.
NXT Gold Rush 2025, romperá esquemas mezclando a cuatro marcas, tres de WWE y la asociada TNA algo que no se había visto antes.
► Fechas y lugar del evento NXT Gold Rush
El evento está programado para los sábados 18 y 25 de noviembre en The Theater at Madison Square Garden, Nueva York, este evento reunirá a talentos de diferentes promociones, creando encuentros únicos.
- Rey Mysterio anuncia AAA Guerra de Titanes 2025
- Previo WWE NXT 28 de octubre 2025 | Kelani Jordan vs. Jordynne Grace
- 3×3: Lo mejor y lo peor de NXT HALLOWEEN HAVOC 2025
► ¿Qué Campeonatos se pondrán en juego?
NXT Gold Rush pondrá en juego cinturones de NXT, TNA Wrestling, AAA y EVOLVE. Aunque de momento no se ha dado a conocer ningún combate o algún título que vaya a disputarse.