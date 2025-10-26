NXT Gold Rush 2025 pondrá en juego campeonatos de AAA, TNA y EVOLVE

NXT Gold Rush

WWE prepara NXT Gold Rush, un evento de dos noches que reunirá a luchadores de NXT, TNA, AAA y EVOLVE, con múltiples campeonatos en juego y combates inéditos para los fanáticos.

NXT Gold Rush 2025, romperá esquemas mezclando a cuatro marcas, tres de WWE y la asociada TNA algo que no se había visto antes.

Fechas y lugar del evento NXT Gold Rush

El evento está programado para los sábados 18 y 25 de noviembre en The Theater at Madison Square Garden, Nueva York, este evento reunirá a talentos de diferentes promociones, creando encuentros únicos.

¿Qué Campeonatos se pondrán en juego?

NXT Gold Rush pondrá en juego cinturones de NXT, TNA Wrestling, AAA y EVOLVE. Aunque de momento no se ha dado a conocer ningún combate o algún título que vaya a disputarse.

Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.

