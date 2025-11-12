NXT: Fallon Henley luchará por el Campeonato Femenil WWE Speed

Esta noche, en la más reciente edición de WWE NXT, vimos cómo la joven Skyla Raye, participante de la pasada edición de WWE LFG, tuvo su debut profesional, luchando por primera vez en televisión, ante Fallon Henley, quien la venció en una lucha en donde quedaron más de 45 minutos de ventaja en el reloj.

► Momento clave de Fallon Henley vs. Skylar Raye

El final llegó cuando Henley le dio una tacleada voladora a su rival y le aplicó una guillotina a la nuca para meterla de cara contra la lona y así obtener la cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

Fallon Henlye luchará ante Zaria en la gran final para definir a la nueva Campeona WWE Speed.