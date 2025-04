Pensará WWE que, como diría Napoléon, la conquista empieza en casa, y que antes de lanzarse a por la toma de Europa, primero debía posar sus tentáculos sobre el circuito estadounidense. No obstante, NXT UK ya supuso un primer intento de dominar el viejo continente, pero cierto SARS-CoV-2 trastocó los planes.

Una vez concluida la distopía y desmantelado NXT UK, WWE hizo públicas sus intenciones de retomar el proyecto, ahora bajo el nombre de NXT Europe. Proyecto que por ahora ha quedado en eso, en un proyecto.

Debemos remontarnos a enero de 2024 para la última vez que conocimos alguna novedad en forma de reporte. Fightful informó de la ausencia de conversaciones internas en la empresa sobre el relanzamiento, amén de cierta referencia insustancial de Nick Khan un mes después.

Con todo, ahora nos llega una actualización propiamente dicha, de parte de Triple H. Y aunque «The Game» tampoco resulta demasiado conciso, no titubea al ser preguntado durante entrevista concedida al Daily Mail por si NXT Europe está en la agenda de la empresa. Y atentos a lo que expone a continuación a modo de metáfora musical sobre la escena independiente.

«Sí. Sigo creyendo que lo de UK iba a funcionar. El producto estaba ahí, el nivel de interés estaba ahí, y la pandemia lo derribó todo. Por mucho tiempo no pudimos llevar a gente, no pudimos traerlos y acabó echando el cierre. Sigo creyendo que está ahí. Sigo creyendo en la expansión de lo que hacemos. Se trata de darles oportunidades a la gente. Hay pocas oportunidades en esta industria lejos de WWE, de lo que hacemos, y de alguna manera tienes que intentar hacerlo tú solo. Es como si tienes un instrumento para nadie te enseña cómo tocarlo e intentas montar una banda. Simplemente improvisas y no hay nada más, así que la gente irá y pagará. Pero si tienes a alguien que te enseña, te muestra cómo tocar, te sirve de mentor, lo hace mucho más fácil. De eso se trata».