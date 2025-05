NXT Europe podría hacerse realidad a finales de 2025

Con una WWE tan crecida como la de ahora, otra vez cual gran cacique de la lucha libre mundial, todos sus planes parecen cuestión de tiempo. Incluidas, parece, sus intenciones para con la escena europea.

Preguntado por el Daily Mail hace un mes, Triple H aseguró que NXT Europe sigue en la agenda de WWE.

«Sí. Sigo creyendo que lo de UK iba a funcionar. El producto estaba ahí, el nivel de interés estaba ahí, y la pandemia lo derribó todo. Por mucho tiempo no pudimos llevar a gente, no pudimos traerlos y acabó echando el cierre. Sigo creyendo que está ahí. Sigo creyendo en la expansión de lo que hacemos. Se trata de darles oportunidades a la gente. Hay pocas oportunidades en esta industria lejos de WWE, de lo que hacemos, y de alguna manera tienes que intentar hacerlo tú solo. Es como si tienes un instrumento para nadie te enseña cómo tocarlo e intentas montar una banda. Simplemente improvisas y no hay nada más, así que la gente irá y pagará. Pero si tienes a alguien que te enseña, te muestra cómo tocar, te sirve de mentor, lo hace mucho más fácil. De eso se trata».