En la más reciente edición de NXT, vimos a tres talentos con relación con TNA Wreslting. El primero, de NXT, el luchador Trick Williams, actual Campeón Mundial TNA Wrestling. También, AJ Francis y Elijah, el antes conocido como Elías. Elijah, Josh Briggs y Yoshiki Inamura se enfrentaron y vencieron al trío de Trick Williams, AJ Francis y Wes Lee.

La lucha comenzó con Wes Lee midiéndose ante Inamura, enfocándose en castigarle las rodillas. Inamura respondió con un empujón, y luego entró Briggs. Inamura y Briggs trabajaron en equipo contra Lee con un flapjack seguido de una patada deslizante, pero solo lograron una cuenta de dos.

Francis entró al combate y derribó a Briggs con una tacleada de hombros. Luego Williams ingresó, pero fue castigado con un sidewalk slam y un splash por parte de Briggs. Elijah hizo su ingreso y conectó a Williams con un raquetazo, invirtió una llave al brazo con una voltereta y lo derribó con un lazo volador.

Después le aplicó un Old School rematado con un Fame Asser, pero Williams respondió con una patada. Elijah arrastró a Williams hacia ringside y lo estrelló contra la barricada. Inamura y Briggs atraparon a Wes Lee tras un tope suicida, mientras Francis amagó con lanzarse también, pero se detuvo.

Luego, Briggs, Inamura y Elijah se unieron para castigar a Francis. Inamura resistió los ataques con varios machetazos al pecho, pero Francis lo sorprendió con una spear para una cuenta cercana.

Después le aplicó el Tennessee Whiskey. El equipo rudo empezó a dividir el ring, aislando a Inamura. Inamura consiguió una oportunidad con un giro tipo helicóptero seguido de un azotón contra la lona.

Briggs y Williams se encontraron nuevamente en el ring, donde Briggs conectó una patadota y una plancha cruzada. Elijah volvió a entrar para castigar a Williams con puñetazos y pisotones, y luego le aplicó un Final Cut invertido para una cuenta de dos.

Los seis luchadores comenzaron a batallar al mismo tiempo. Wes Lee, por error, conectó un Spiral Tap sobre su propio compañero, Trick Williams. Elijah aprovechó para sacarlo del ring, e Inamura remató a Williams con un poderoso Frog Splash para conseguir la victoria.

THAT JUST HAPPENED! 🤯@noah_yoshiki just pinned @ThisIsTNA World Champion @_trickwilliams!! 😱#WWENXT pic.twitter.com/owb4HyyLi9

— WWE (@WWE) June 18, 2025