NXT: El Grande Americano venció a Josh Briggs

En la más reciente edición de NXT, y en la segunda lucha de la noche, vimos cómo El Grande Americano venció a Josh Briggs, quienes tuvieron previamente un encontronazo tras bambalinas y por eso llegamos a esta lucha.

El combate fue bastante interesante. Grande Americano dominó desde el inicio, con codazos, patadas voladoras y más. Josh atacó a Grande con golpes con el antebrazo, pero este le reaccionó con raquetazos al pecho.

► Momento clave de la lucha entre El Grande Americano y Josh Briggs

Grnade Americano realizó un blockbuster desde las sogas para Briggs, quien luego lo atacó con un tope suicida. Ambos se metieron al ring y Tavion Heighs apareció. Rayo Americano y Bravo Americano aprovecharon para aplicarle un doble codebreaker a Josh Briggs y Grande Americano con La Cavernaria atacó a Josh Briggs y lo hizo rendir.

► ¿Y ahora qué?

Pues, realmente, nadie esperaba la aparición de El Grande Americano en NXT, pero recordemos que es el actual Campeón WWE Speed y este título se disputa en NXT, así no hagan nada con él desde el torneo varonil. Ya veremos qué ocurre.

LA LUCHA SIGUE...
