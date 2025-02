NXT: Eddy Thorpe ataca a Trick Williams

La lucha estelar del más reciente NXT estuvo lleva de acción, pues vimos cómo Oba Femi y Trick Williams cayeron ante Austin Theory y Grayson Waller de A-Town Down Under.

Femi y Theory comenzaron la acción. La campana sonó y Williams se dio el relevo. Theory no perdió tiempo y lo atacó de inmediato, estrellando su rostro contra los esquineros antes de darle el relevo a Waller, quien repitió la acción y castigó a Williams con varios golpes.

Williams respondió con un machetazo al pecho y un azotón contra la lona para Waller.

Femi entró al combate y aplicó un azotón contra la lona a Waller. Luego, Williams se dio el relevo y repitió el castigo, pero tuvo un intercambio de palabras con Femi. Waller aprovechó la distracción y empujó a Williams contra Femi, quien lo sacó del ring deslizándolo bajo la cuerda inferior. Mientras ambos discutían en ringside, Waller se lanzó en un vuelo para aprovechar la situación.

Waller regresó a Williams al ring y le conectó un derechazo en la espalda antes de darle el relevo a Theory. Este castigó la zona lumbar de Williams con pisotones, luego lo lanzó contra la esquina y le devolvió el relevo a Waller. Waller aplicó un candado a la cabeza, mientras Theory descargaba una serie de derechazos antes de volver a entrar.

Waller intentó la cuenta, pero Williams resistió y fue sometido con otra llave de rendición. Waller le conectó un golpe con el antebrazo, pero Williams respondió con un par de rodillazos al abdomen y lo derribó con un golpe de antebrazo al rostro.

Femi y Theory entraron al mismo tiempo, y Femi derribó a Theory con un par de tacleadas. Luego, le asestó un machetazo al pecho antes de levantar a Theory y Waller sobre sus hombros y lanzarlos contra la lona.

Acto seguido, conectó varios uppercuts europeos contra ambos en esquinas opuestas y volvió a azotar a Theory contra la lona. Williams entró, pero Waller hizo lo mismo a espaldas de todos mientras Williams y Femi discutían. Williams conectó una patada giratoria sobre Waller e intentó la cuenta, pero este resistió.

En ese momento, Eddy Thorpe apareció en ringside y golpeó a Williams con una correa larga, de las usadas en las Strap Match, lo que permitió que Waller lo sorprendiera con el Rolling Flatliner para llevarse la victoria.

El castigo de Thorpe fue brutal y continuó tras sonar la campana, luego de que Oba Femi se fuera y no ayudara a Trick Williams.

