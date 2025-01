NXT desarrollará más programas fuera de Orlando

Desde que se mudó a The CW, WWE ha llevado NXT a diferentes lugares fuera del WWE Performance Center, lo que les da a los fanáticos de todo el país la oportunidad de ver la acción en vivo. De hecho, los dos primeros programas que se transmitieron en la nueva cadena fueron llevados a cabo en Chicago y St. Louis, respectivamente, e incluso hemos tenido algunas ediciones fuera de Orlando, incluyendo la icónica Ex ECW Arena, o el episodio de este martes que se llevó a cabo desde el Center Stage, en Atlanta, Georgia.

Si bien WWE ha estado expandiendo últimamente la presencia de NXT fuera de Florida, parece que la marca no se dedicará por completo a la gira por el momento. Al respecto, según un informe reciente de Fightful Select, WWE planea tener dos grabaciones de NXT por mes fuera del Performance Center, mientras que el resto continuará filmándose desde su base de operaciones en Orlando, siendo esta el principal punto de referencia para la mayoría de prograas semanales, aunque sus tiempos «libres» podrían servir para grabar programas como WWE LFG (anteriormente NXT Level Up) y posiblemente NXT: Evolve. No obstante, estos planes podrían estar sujeto a cambios en el futuro.

También ha podido trascender que uno de los eventos más importantes para los que NXT podría estar preparándose es una grabación el 11 de marzo en The Theater en el Madison Square Garden, que podría llevarse a cabo una noche después de que Raw se transmita de la arena principal del MSG. Si sucede, seria la primera vez que la WWE haya transmitido un programa de NXT desde el icónico lugar, lo que lo convierte en un hito importante para la marca.

En un futuro más cercano, NXT ya anunció oficialmente una nueva fecha fuera de sus instalaciones de Orlando, siendo la ciudad de Cincinnati la encargada de albergar el programa del 25 de febrero próximo, desde The Andrew J. Brady Music Center.

A special edition of #WWENXT will take place Tuesday, Feb. 25, at The Andrew J Brady Music Center in Cincinnati! The episode will air live on @TheCW starting at 8 p.m. ET.

🎟️Tickets go on sale Friday, Jan. 31, at 10 am ET/7 am PT

🔗 MORE INFO: https://t.co/gPshTAZgKt pic.twitter.com/R3MJcSUKBg

— WWE NXT (@WWENXT) January 28, 2025