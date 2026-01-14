NXT definirá a su nuevo campeón en una lucha de escaleras

El Campeonato de NXT busca dueño una vez más, toda vez que Oba Femi lo dejara vacante tras retenerlo la semana pasada en New Year’s Evil.

La edición de esta noche de NXT abrió con un anuncio clave para el futuro de la marca. Ava, General Manager de NXT, apareció en escena acompañada por gran parte del roster masculino de NXT y Evolve para confirmar que el Campeonato de NXT quedó oficialmente vacante.

Ava fue clara al señalar que no existe mejor momento que el actual para dar un paso al frente y pelear por el máximo título de la marca. El anuncio fue interrumpido por Ricky Saints, quien se presentó como “el ahora” de NXT, asegurando que nombres como Oba Femi y Je’Von Evans pertenecen al pasado y exigiendo que el campeonato le fuera entregado de inmediato.

► Lucha de escaleras definirá al próximo Campeón de NXT

La General Manager cortó de raíz la exigencia de Saints y confirmó el plan oficial: el Campeonato de NXT se definirá en una lucha de escaleras de seis hombres. Ava explicó que los participantes aún no están definidos, ya que los combates clasificatorios comenzarán la próxima semana, abriendo la puerta a que múltiples talentos del roster se ganen su lugar en uno de los combates más peligrosos del calendario.

Para cerrar el segmento, Ava colgó el campeonato sobre el ring, provocando que Saints intentara alcanzarlo, lo que derivó en un altercado generalizado. El caos terminó con Keanu Carver atacando a todo mundo y quedando como el último hombre en pie.

► ¿Qué pasará ahora?

Con este anuncio, NXT entra oficialmente en una nueva etapa, donde seis hombres lucharán por escalar hacia la cima y convertirse en el próximo Campeón de la marca.