NXT Deadline 2025: Oba Femi, nuevo Campeón NXT

El último especial de NXT en este año, denominado NXT Deadline 2025, empezó de una gran manera. Ricky Saints puso en juego su Campeonato NXT, y lo terminó perdiendo en contra de Oba Femi, quien se le vio con un gran apoyo del público desde su entrada al ring, en donde los fans corearon «¡Oba!«, al estilo de Goldberg.

Saints empezó atacando a Oba en la pierna, intentó derribarlo, luego lo puso en una palanca al brazo, pero Oba resistía. Oba no pudo aplicarle una quebradora de espaldas y Ricky siguió dándole castigo con la palanca al brazo.

► Oba Femi venció a Ricky Saints y ganó el Campeonato NXT por segunda vez en su historia

Con una patada y un torniquete al brazo, Oba Femi arrojó a Saints contra la lona. Ricky evitó un F5 y contrarrestó con un DDT.

Tras una lucha dinámica e interesante, el final de la lucha llegó cuando Saints no pudo aplicar un Tornado DDT y cayó de forma fea contra las escaleras. Oba contrarrestó el Roshambo de Ricky y le conectó su Fall From Grace, pero Saints reaccionó y evitó la tercera palmada del réferi.

Eso sí, Oba Femi atacó a Ricky Saints con un tremendo powerbomb y ahí sí ganó el Campeonato NXT por cuenta de tres, y luchará ante el Campeón Indisputable WWE, Cody Rhodes, el 13 de diciembre ne el especial WWE Saturday Night’s Main Event, en el retiro de John Cena.