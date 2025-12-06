NXT Deadline 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

Donde ver NXT DEADLINE 2025 | Ricky Starks vs. Oba Femi

WWE NXT presenta este sábado 6 de diciembre de 2025 el evento Deadline, a realizarse en el Boeing Center at TechPort en San Antonio, Texas. En México, el evento podrá verse desde las 18:00 horas a través de Netflix.

► Cartelera NXT Deadline

Cobertura y resultados NXT DEADLINE 2025 | Ricky Starks vs. Oba Femi
NXT DEADLINE 2025.

El pasado mes de septiembre, en NXT No Mercy, Ricky Saints derrotó a Oba Femi, convirtiéndose en el nuevo Campeón NXT. Desde entonces Femi estuvo desaparecido, pero en el episodio del 11 de noviembre, tras una defensa exitosa de Saints ante Trick Williams, Femi regresó, encarándolo y reclamando su revancha. Saints aceptó defender el título en una revancha en Deadline. Durante la firma del contrato, la gerente general Ava anunció que el combate abriría el evento, marcando la primera vez que una lucha por el título de NXT arranca un PLE.

►¿Dónde ver NXT Deadline 2025 en vivo?

Fecha: Sábado 6 de diciembre de 2025
Horario base: 18:00 h — Hora del Centro (Ciudad de México)
Sede: Boeing Center at TechPort — San Antonio, Texas

Región / Ciudad / País Hora local Plataforma / cómo verlo
México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey 18:00 Netflix (LATAM)
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 18:00 Netflix (LATAM)
Panamá 19:00 Netflix (LATAM)
Colombia, Perú, Ecuador 19:00 Netflix (LATAM)
Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción) 20:00 Netflix (LATAM)
Chile (Santiago) 21:00 Netflix (LATAM)
Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia) 21:00 Netflix (LATAM)
Estados Unidos — Eastern Time (Nueva York) 19:00 ET Peacock (EE.UU.)
Estados Unidos — Central Time (Chicago) 18:00 CT Peacock (EE.UU.)
Estados Unidos — Mountain Time (Denver) 17:00 MT Peacock (EE.UU.)
Estados Unidos — Pacific Time (Los Ángeles) 16:00 PT Peacock (EE.UU.)
Canadá — Toronto / Montreal (ET) 19:00 Netflix / proveedor local
Reino Unido — Londres 00:00 (domingo 7 dic) Netflix
España, Francia, Alemania, Italia 01:00 (domingo 7 dic) Netflix (consultar disponibilidad)
Islas Canarias 00:00 (domingo 7 dic) Netflix
India — Nueva Delhi 05:30 (domingo 7 dic) Netflix / proveedor local
Filipinas — Manila 07:00 (domingo 7 dic) Netflix / proveedor local
Japón — Tokio 08:00 (domingo 7 dic) Netflix / proveedor local
Australia — Sídney / Melbourne 09:00 (domingo 7 dic) Netflix / proveedor local
Nueva Zelanda — Auckland 11:00 (domingo 7 dic) Proveedor local
