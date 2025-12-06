NXT Deadline 2025: Cartelera, horarios y dónde ver en vivo

WWE NXT presenta este sábado 6 de diciembre de 2025 el evento Deadline, a realizarse en el Boeing Center at TechPort en San Antonio, Texas. En México, el evento podrá verse desde las 18:00 horas a través de Netflix.
- NXT HALLOWEEN HAVOC 2025 | Ricky Saints vs. Trick Williams.
- WWE NXT 2 de diciembre 2025 | Josh Briggs vs. Tavion Heights.
► Cartelera NXT Deadline
El pasado mes de septiembre, en NXT No Mercy, Ricky Saints derrotó a Oba Femi, convirtiéndose en el nuevo Campeón NXT. Desde entonces Femi estuvo desaparecido, pero en el episodio del 11 de noviembre, tras una defensa exitosa de Saints ante Trick Williams, Femi regresó, encarándolo y reclamando su revancha. Saints aceptó defender el título en una revancha en Deadline. Durante la firma del contrato, la gerente general Ava anunció que el combate abriría el evento, marcando la primera vez que una lucha por el título de NXT arranca un PLE.
- CAMPEONATO NXT: Ricky Saints (c) vs. Oba Femi.
- IRON SURVIVOR CHALLENGE: Je’Von Evans vs. Leon Slater vs. Joe Hendry vs. Dion Lennox vs. Myles Borne.
- IRON SURVIVOR CHALLENGE: Sol Ruca vs. Lola Vice vs. Kelani Jordan vs. Jordynne Grace vs. Kendal Grey.
- CAMPEONATO NORTEAMERICANO NXT: Ethan Page (c) vs. Mr. Iguana.
- Tatum Paxley vs. Izzi Dame.
►¿Dónde ver NXT Deadline 2025 en vivo?
Fecha: Sábado 6 de diciembre de 2025
Horario base: 18:00 h — Hora del Centro (Ciudad de México)
Sede: Boeing Center at TechPort — San Antonio, Texas
|Región / Ciudad / País
|Hora local
|Plataforma / cómo verlo
|México — Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey
|18:00
|Netflix (LATAM)
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|18:00
|Netflix (LATAM)
|Panamá
|19:00
|Netflix (LATAM)
|Colombia, Perú, Ecuador
|19:00
|Netflix (LATAM)
|Venezuela, Bolivia, Paraguay (Asunción)
|20:00
|Netflix (LATAM)
|Chile (Santiago)
|21:00
|Netflix (LATAM)
|Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia)
|21:00
|Netflix (LATAM)
|Estados Unidos — Eastern Time (Nueva York)
|19:00 ET
|Peacock (EE.UU.)
|Estados Unidos — Central Time (Chicago)
|18:00 CT
|Peacock (EE.UU.)
|Estados Unidos — Mountain Time (Denver)
|17:00 MT
|Peacock (EE.UU.)
|Estados Unidos — Pacific Time (Los Ángeles)
|16:00 PT
|Peacock (EE.UU.)
|Canadá — Toronto / Montreal (ET)
|19:00
|Netflix / proveedor local
|Reino Unido — Londres
|00:00 (domingo 7 dic)
|Netflix
|España, Francia, Alemania, Italia
|01:00 (domingo 7 dic)
|Netflix (consultar disponibilidad)
|Islas Canarias
|00:00 (domingo 7 dic)
|Netflix
|India — Nueva Delhi
|05:30 (domingo 7 dic)
|Netflix / proveedor local
|Filipinas — Manila
|07:00 (domingo 7 dic)
|Netflix / proveedor local
|Japón — Tokio
|08:00 (domingo 7 dic)
|Netflix / proveedor local
|Australia — Sídney / Melbourne
|09:00 (domingo 7 dic)
|Netflix / proveedor local
|Nueva Zelanda — Auckland
|11:00 (domingo 7 dic)
|Proveedor local