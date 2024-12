NXT DEADLINE 2024 | Resultados en vivo | Trick Williams vs. Ridge Holland 1. Iron Survivor Varonil: Je'Von Evans vs. Ethan Page vs. Wes Lee vs. Nathan Frazer vs. ???

Evans y Lee fueron los primeros en ingresar, con el primero buscando una victoria rápida. Lee pudo resistir y contraatacó con fuertes maniobras, y empezó de a poco a tomar el control de la situación mientras el tiempo transcurría. Evans encontró una apertura y conectó unos ataques rápidos, pero Lee se recuperó rápido y antes de la marca de los cinco minutos, consiguió una cuenta de tres con trampa, mandándolo a la congeladora. Nathan Frazer fue el siguiente en ingresar y con movimientos rápidos y una plancha estuvo a punto de llevarse la victoria. La acción entre ambos fue de ida y vuelta, con Evans intentando sorprender en un par de ocasiones con lograr su punto una vez que salió de la caja de penalización. Evans quiso mandar a volar a Lee, pero este lo bloqueó y lo estrelló contra el borde del ring, mientras que Frazer se lanzó sobre ambos con un tope. Pasaron otros cinco minutos y Ethan Page hizo su aparición y empezó a repartir golpes a todos, pero Frazer lo sorprendió con una enredadera y logró su primer punto. Page no quiso entrar a la caja, pero entre Frazer y Evans lo metieron, y Lee buscaba sorprender al primero con una enredadera que no prosperó. Evans se unió a la acción y realmente ninguno quiso dar tregua. Page volvió y vimos un intercambio de enredaderas, y el propio Page sorprendió a Frazer con una, devolviéndole el favor y sumando su primer punto. Mientras tanto, Evans estaba volando sobre sus rivales y tomó a Page fuera de combate, pero Lee lo salvó de una caída segura. Frazer salió de la caja, pero nada cambió, y cuando el reloj llegó a la marca de los 15 minutos, Oba Femi se reveló como el final participante, en reemplazo de Eddy Thorpe, y empezó muy fuerte, logrando en poco tiempo su primer punto contra Evans. Buscó hacer lo propio contra Page y Lee, pero Lee y Frazer, respectivamente, se lo impidieron. Oba le aplicó un bombazo a Frazer, pero Page sacó al réferi y evitó la caída. Eso enfureció al nigeriano, quien empezó a discutir en frente de la caja de penalidad, y Evans no podía salir, mientra que Frazer se hacía cargo del ex Campeón Norteamericano y Evans se lanzó desde arriba para neutralizarlos. Luego, conectó una Cutter a Lee para dejar a todos empatados. Evans y Femi tuvieron un intercambio que no prosperó con la llegada del resto de combatientes, quienes parecían unirse en contra del gigante, que sacó fuerzas para doblegarlos. Oba Femi intentó un bombazo sobre Frazer, pero Page lo frenó y lo sorpendió con una enredadera para anotar su segunda caída; sin embargo, no pudo hacer lo mismo con Evans, quien le aplicó la cuenta de tres con un crucifijo y se las tuvo que ver dentro de la caja con el nigeriano, y realmente la estaba pasando mal. Femi salió de la caja y fue recibido no de buena manera por Frazer y Lee. Los últimos sesenta segundos del combate llegaron y seguía siendo todos contra Oba Femi, quien no podía anotar su punto, aunque les aplicó un doble chokeslam sobre Lee y Frazer y tomó la delantera. Sin embargo, Evans apareció de la nada para lanzarse con una Cutter, pero no alcanzó a cubrir por haberse acabado el tiempo.