NXT: Damage CTRL vs. Meta-Four, sin resultado

La más reciente edición de NXT, abrió con una buena lucha femenil por equipos entre Iyo Sky y Kairi Sane de Damage CTRL y Lash Legend y Jakara Jackson de Meta-Four.

La lucha comenzó con Iyo Sky enfrentando a Jakara Jackson. Sky conectó varios golpes de derecha sobre Jackson y luego la derribó con unas patadas voladoras. Posteriormente, Legend y Sane entraron al combate tras dar el relevo.

Sane atacó a Legend con varios golpes y Jackson volvió al ring, enviando a Sane de cara contra el esquinero superior.

Legend regresó al combate y Sane la atacó con una serie de golpes de derecha e izquierda. Sane intentó rodar a Legend para una rodada a espalda, pero Legend la mantuvo en pie y la derribó con una desnucadora giratoria.

Sane intentó un candado al cuello, pero Legend logró liberarse. Sane luego sacó a Legend del ring, y también a Jackson.

Sky ejecutó un moonsault sobre Jackson y Legend fuera del ring. Luego, Sky le aplicó un doble pisotón a Jackson. Sane volvió al combate con un relevo y le dio varios antebrazos a Jackson, seguido de una lanza, apilando a Legend sobre Jackson en la esquina.

Sane conectó con un par de golpes al abdomen de Jackson y Legend antes de subir a la tercera cuerda para aplicar un antebrazo volador a Jackson. Posteriormente, Sane aplicó un Alabama Slam a Jackson y dio el relevo a Sky. Sky arrojó a Sane contra Jackson y esta fue por la cuenta, pero Jackson logró zafarse.

Sky siguió con un par de rodillazos dobles sobre Jackson en la esquina y se preparó para su Over The Moonsault. Sin embargo, Jackson lo evitó y corrió hacia las cuerdas con Legend para intentar un ataque doble sobre Sky.

En ese momento, Piper Niven intervino y le hizo una zancadilla a Jackson, mientras Chelsea Green apareció en el ring. Green y Niven atacaron a Legend, Jackson y Damage CTRL, lo que provocó la doble descalificación.

WHAT ARE THEY DOING HERE?!?@PiperNivenWWE and @ImChelseaGreen just took out EVERYONE! 😱#WWENXT pic.twitter.com/csejIF7jKY

— WWE (@WWE) October 23, 2024