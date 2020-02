El 23 de febrero, la marca NXT celebró 10 años de existencia. Diez años que no han sido siempre de la gran calidad que hoy deslumbra al mundo.

Sin embargo, sí que han salido grandes nombres para la lucha libre de este proyecto de WWE que está a la cabeza de Triple H.

Al respecto, el Gerente General de NXT, William Regal, se pronunció desde su cuenta oficial de Twitter:

Happy 10th Birthay @WWENXT. I’m fortunate to have been a part of it from day 1.10 years that have changed all of us that’s been apart of it’s lives with the chance to learn and grow as Pro’s.10 years as a place for incredibly talented competitors to compete.

