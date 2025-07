NXT: Charlie Dempsey venció a Tavion Heights

En la más reciente edición de NXT, y en la segunda lucha de la noche, vimos cómo Charlie Dempsey logró vencer a Tavion Heights en una buena lucha en donde si Heights ganaba, quedaba libre de No Quarter Catch Crew, pero, esto, no pasó.

Charlie Dempsey y Heights comenzaron con una toma de réferi, pero Dempsey lo derribó con un potente uppercut que lo sacó del ring. Heights respondió con una tacleada de hombro que lanzó a Dempsey fuera del encordado.

De regreso al cuadrilátero, Heights estrelló a Dempsey contra la lona y lo castigó con una serie de puñetazos y otra tacleada de hombro. Luego intercambiaron golpes afuera del ring. Heights mantuvo el control y aplicó un supléx al volver al cuadrilátero, aunque la cuenta solo llegó a dos segundos.

Dempsey se liberó y ambos volvieron a caer fuera del encordado. De regreso, Dempsey conectó un rodillazo al abdomen. Heights intentó usar la cuerda superior para desequilibrarlo, pero terminaron fuera del ring otra vez.

De vuelta al centro del cuadrilátero, Dempsey descargó varios pisotones y atrapó a Heights con un cangrejo. Ante el castigo continuo, Miles Sinclair lanzó la toalla blanca para proteger a Heights y detener el combate.

Did that just happen?!? 😱@WrenSinclairWWE has thrown in the towel for @TavionHeights, Charlie Dempsey is your winner… 😳 pic.twitter.com/AXlIWenfCP

— WWE (@WWE) July 9, 2025