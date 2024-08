NXT causará un gran impacto, prevé Shawn Michaels

El miembro del Salón de la Fama de la WWE y mandamás de NXT «The Heartbreak Kid» Shawn Michaels habla de cuando viajen por carretera y entren a The CW; empezando porque en el debut en la nueva cadena, el 1 de octubre, estarán en Chicago y recibirán la visita del «Best in the World» CM Punk, y que el día 8 viajarán a St. Louis para compartir el show con «The Viper» Randy Orton.

► «NXT causará un gran impacto»

«Siempre tenemos momentos en los que hablamos sobre la posibilidad de salir más a la carretera y las posibilidades de hacerlo. Siempre hay que pensar en lo que es mejor para el producto y lo que es razonable. Cuando se anunció esta increíble asociación de cinco años con CW, queríamos hacer un gran impacto al hacerlo. Es un acuerdo fantástico, una asociación fantástica. CW está muy comprometido con NXT, muy entusiasmado con tenernos en su red, y simplemente parecía lo correcto hacer un gran impacto en esos primeros programas. Se tomó la decisión de ir a Chicago y luego seguir con St. Louis el día 8. También habrá otras posibilidades, esos son anuncios que aún están por venir y, mira, siempre habrá evolución cuando se trata del producto de NXT y de WWE en general. Siempre estamos tratando de llevar el entretenimiento deportivo al siguiente nivel. Pero por ahora, estamos emocionados con estos dos primeros shows. NXT está haciendo algo, y también lo están haciendo Raw y SmackDown, que no se ve mucho en la televisión lineal en estos días, y eso es seguir creciendo su audiencia y atraer a una audiencia más joven. Hacer eso en el panorama televisivo actual es casi un milagro», comenta el veterano en Claibs Online.

Embed from Getty Images

¿Qué esperas de NXT en The CW?