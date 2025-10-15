NXT: Blake Monroe venció a ZARIA

Esta noche, en la tercera lucha de WWE NXT, vimos una buena lucha entre dos poderosas y talentosas luchadoras de la marca. Allí, la hermosa rubia Blake Monroe logró vencer a la fuertota llamada ZARIA.

► Momento clave de Blake Monroe vs. ZARIA

Blake puso a ZARIA en una dormilona en el esquinero. El final llegó cuando ZARIA reaccionó con un cabezazo, Blake cayó al suelo y ZARIA cayó a la lona. Blake luego buscó algo debajo del ring y metió una silla al ring. Sol Ruca apareció y le quitó la silla a Blake, quien se puso a discutir con el réferi. ZARIA luego logró poner a Blake en sus hombros y Blake conectó a ZARIA en la garganta con un objeto y luego logró su DDT para ganar el combate.

► ¿Y ahora qué?

Pues Blake Monroe va muy bien en NXT. Su empuje parece ser a lenta colección. De cualquier manera, todas estas luchas le sirven para mejorar mucho más su nivel en el ring y ya veremos si pronto vuelve a buscar el Campeonato Femenil NXT.