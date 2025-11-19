NXT: Blake Monroe retuvo Campeonato Femenil Norteamericano NXT ante Sol Ruca

Esta noche, en el especial NXT Gold Rush 2025 Week One, vimos cómo la bella y talentosa Blake Monroe logró retener su Campeonato Femenil Norteamericano NXT ante Sol Ruca, en una lucha que tuvo una buena duración y un muy buen nivel en el ring.

► Momento clave

El final de la lucha llegó cuando Sol atacó con súplex y patadas voladoras a Blake, luego, Sol buscó su Sol Snatcher, pero Blake logró evitarlo y arrojarla contra la lona. Ruca intentó su moonsault Golden Triangle, pero no conectó del todo a Blake. Blake reaccionó con un cangrejo y le quitó la protección de la rodilla a Sol. Posteriormente, llegó el final. Blake puso en el Calf Crusher a Ruca y ZARIA no tuvo más opción que tirar la toalla por su amiga.

► ¿Y ahora qué?

Blake celebró tras la lucha de gran manera y Sol salió cojeando. Ya veremos qué rivales buscarán quitarle el título a Blake.

Blake Monroe en WWE NXT 18 de noviembre 2025
