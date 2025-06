En la más reciente edición de NXT, vimos a la talentosa exluchadora de AEW, Mariah May, ahora conocida como Blake Monroe, firmar su contrato con NXT de manera oficial. Primero, se emitió una viñeta promocional de Blake Monroe, donde se la vio vistiéndose, eligiendo un vestido negro y luego conduciendo su SUV hacia el WWE Performance Center.

Luego, Blake Monroe fue mostrada llegando al lugar y más tarde participando en una sesión de fotos. La gerente general de NXT, Ava Raine, presentó oficialmente a Blake Monroe, quien bajó al ring para su debut.

► Así fue el ataque de Jacy Jayne y Fatal Influence a Blake Monroe en NXT

Monroe dijo que el momento que todos estaban esperando por fin había llegado, que ella siempre había soñado con estar en WWE, y que ahora que está aquí, la división femenil de NXT le pertenece.

Monroe afirmó que ella sube el nivel de competencia y luego firmó su contrato, declarando: “Ahora que estoy aquí, esta división femenina es toda mía», La música de Fatal Influence sonó y Jacy Jayne, Fallon Henley y Kiana James hicieron su entrada.

Jayne cuestionó a Ava por estar adulando a Monroe, recordándole que Fatal Influence ha dominado la división durante un año y nunca recibieron celebración alguna.

Monroe respondió llamando a Fatal Influence inseguras, lo que dio inicio a una trifulca con Jayne y Henley. Jayne y Henley terminaron aplicándole un chokeslam a Monroe a través de la mesa, y cerraron la función posando victoriosas.