NXT: Axiom venció a Trick Williams

En la más reciente edición de NXT, y en la segunda lucha de la noche, el español Axiom se enfrentó a Trick Williams y lo logró vencer. Esto, luego de que Carmelo Hayes, amigo de Williams, lograra vencer a Apollo Crews en la primera lucha de la velada. Williams empezó a golpear, pero Axiom lo esquivó y le dio un derechazo.

Williams reaccionó con un Lariat, aunque no sirvió de mucho, pues Axiom le conectó unas lindas patadas voladoras. Axiom luego voló sobre Trick con una Plancha Cruzada. Trick recibió allí mismo una cuenta en dos segundos.

. @Carmelo_WWE and @_trickwilliams had the numbers on their side…until they didn't 👀 @WWEApollo @Axiom_WWE #WWENXT pic.twitter.com/pMlcWcPpuA

Tras esto, Axiom siguió dominando a Trick hasta que este le aplicó una patada alta a la cabeza y una quebradora a la espalda para conseguir una cuenta en dos segundos. Axiom golpeó a Trick con su Golden Ratio Superkick para obtener la victoria por cuenta de tres, luego de 3 minutos y 18 segundos.

Axiom no pudo celebrar, pues Hayes lo atacó con un Lariat mientras Trick le tomaba la pierna. Los rudos empezaron a golpear al enmascarado, hasta que Crews volvió al ring y logró hacerlos correr. Parece ser que nace una nueva alianza:

EXCLUSIVE: @Axiom_WWE and @WWEApollo look to have found some common enemies in @Carmelo_WWE and @_trickwilliams.#WWENXT pic.twitter.com/FN8f5xuEZr

— WWE (@WWE) January 4, 2023