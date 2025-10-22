NXT: Axiom venció a Sean Legacy

En la más reciente edición de NXT, se realizó una lucha de primera ronda en el torneo para definir al nuevo retador de El Grande Americano por el Campeonato WWE Speed. En el combate, la Superestrella de SmackDown, Axiom, logró pasar por encima del luchador de WWE EVOLVE, «Super» Sean Legacy, antes de que se acabaran los 3 minutos.

La lucha fue rápida, dinámica, muy interesante, pareja y sobre todo, con muchos duelos aéreos y movidas aéreas, especialidades de la casa. Sean conectó un DDT y casi se lleva la victoria, luego, falló una plancha de 450 grados y Axiom casi lo rinde con un crossface.

► Momento clave de Axiom vs. Sean Legacy en NXT

El final llegó luego de que Axiom pateara a su rival, le cayera encima con un SpanishFly y luego de un intercambio de golpes y patadas, en donde con una superkick Sean casi se lleva la victoria, Axiom le conectara un rodillazo volador y lograra conectar de nuevo el Spanish Fly para ganar por toque de espaldas.

► ¿Y ahora qué?

Axiom pasa a la segunda ronda esperando rival, el torneo no está del todo definido, no se sabe si habrá más luchas de primera ronda o será un torneo corto como el femenil, ya lo veremos.